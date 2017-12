PALERMO – “Sono tornato a trovare i ragazzi del carcere minorile “Malaspina” di Palermo, questa volta per augurare loro buon Natale. Sono ragazzi che hanno sbagliato, ma sono anche consapevoli di avere una vita intera per rimettersi sulla strada giusta, studiare, lavorare e costruire una famiglia. Noi saremo qui. Li aspetteremo e costruiremo per loro nuove opportunità per ricominciare. A loro e a tutti voi, tanti cari auguri di buon Natale!”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Pietro Grasso.