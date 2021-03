Sicilia, crollo dei test e impennata del tasso di contagio

Sono 666 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 33 in meno rispetto a ieri. In nettissimo calo i test (oltre la media domenicale): nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati poco meno di 16.000, con il tasso di positività che schizza dal 2,9 al 4,1%.

Aumenta anche il numero dei morti giornalieri: sono 21 (ieri 10). I guariti sono 219. Trenta persone in più sono ricoverate negli ospedali (-2 in rianimazione).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 291 a Palermo, 100 a Catania, 65 a Siracusa, 52 a Messina, 45 ad Agrigento, 43 a Ragusa, 33 a Enna, 30 a Caltanissetta, 7 a Trapani.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 5.032, il 13,9% in più rispetto alla settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 16.192, ed è tornato a crescere dopo 7 settimane.

I ricoverati sono 876, di cui 125 in terapia intensiva; rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 85 unità (25 in terapia intensiva). “Oggi, la Sicilia nonostante l’aumento dei contagi nell’ultima settimana non può considerarsi in zona di emergenza”, rimarca tuttavia il presidente della Regione, Nello Musumeci. “La Sicilia ha oggi numeri che ci pongono in testa tra le regioni italiane per le vaccinazioni. Se arrivassero, come sembra i primi di aprile, le quantità di dosi che abbiamo chiesto e che ci sono state promesse, io sono convinto che entro il mese di settembre potremmo immunizzare la stragrande maggioranza di siciliani”.

In tutta Italia sono 13.846 i nuovi positivi. Ieri erano stati 20.159. Sono 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 300). Anche a livello nazionale molti di meno i test: sono 169.196 (ieri 277.086). Il tasso di positività è salito all’8,1% (ieri era al 7,2%).

Sono 3.510 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 62 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 227 (ieri erano stati 232). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.049 persone, con un incremento di 565 unità nelle ultime 24 ore.

I casi totali da inizio epidemia sono 3.400.877, i morti salgono a 105.328. Ci sono in Italia 563.067 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 8.605. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.732.482 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 32.720.