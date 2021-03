Catanesi, attenti ai finti operatori Dusty: sono rapinatori

CATANIA – “Non corrisponde alla verità che gli operatori Dusty citofonino alle case delle persone per pulire le grondaie. Invitiamo gli utenti a non aprire a nessuno che si spacci come dipendente Dusty. Noi ci occupiamo solo del servizio di spazzamento stradale e delle superfici pubbliche e non delle aree private”.

Così l’amministratore di Dusty, Rossella Pezzino de Geronimo, sulla denuncia presentata ai carabinieri contro malviventi che, per compiere rapine in casa, si spacciano per operatori ecologici deputati alla rimozione della cenere caduta sulle grondaie in seguito alle eruzioni dell’Etna.

“Un caso accertato e sventato – spiega – è avvenuto in un appartamento del viale Vittorio Veneto a Catania dove gli inquilini avrebbero risposto al citofono a soggetti che si sarebbero qualificati come operatori Dusty. Niente di più falso. La società smentisce categoricamente: è una tentata truffa”.