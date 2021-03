Manneh salta la Cavese

Kalifa Manneh va in nazionale. L’esterno d’attacco rossazzurro è stato convocato dal selezionatore del Gambia, Tom Sainfiet, per le gare di qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa.

Gli “Scorpioni” scenderanno in campo giovedì 25 marzo in casa contro l’Angola e lunedì 29 a Kinshasa contro il Congo.

Manneh rientrerà in sede mercoledì 31 marzo e non sarà quindi a disposizione dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, per la trasferta contro la Cavese, in programma sabato prossimo alle 15.