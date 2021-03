In Sicilia 4 nuove zone rosse e altri 20 mila vaccini

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Ribera, in provincia di Agrigento; Serradifalco, in provincia di Caltanissetta; Trabia, nel Palermitano e di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania.

L’ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle quattro città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive Asp.

Intanto, sono oltre 20mila i vaccini somministrati, oggi, in Sicilia. Si tratta di un dato parziale, poiché risultano ancora in attività alcuni centri vaccinali. Nello specifico, sino alle 20.30, sono state già inoculate 20.231 dosi: 14.116 Pfizer, 631 Moderna e 5.484 AstraZeneca.