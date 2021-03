Catania, King fiuta 60.000 euro di cocaina purissima

CATANIA – I carabinieri della “Squadra Lupi” del comando provinciale di Catania, coadiuvati dai loro colleghi di Nicolosi, hanno arrestato il 34enne catanese Natale Platania per detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato in via Trovato, nello storico e popoloso quartiere di San Cristoforo a due passi dalla Piazza Caduti del Mare, meglio conosciuta come Tondicello Plaia.

Le forze dell’ordine avevano ricevuto una soffiata: sembra che nella rivendita di materiali edili gestita dai fratelli Platania fossero occultate sostanze stupefacenti. I due sono figli del più noto Francesco, quest’ultimo appartenente al gruppo della Civita della famiglia Santapaola-Ercolano, personaggio arrestato nel blitz denominato Summit con altri numerosi uomini d’onore e legato al latitante Carmelo Puglisi e al super latitante Santo La Causa.

Giunti sul posto e con l’ausilio del cane King i carabinieri hanno trovato la droga nascosta nell’intercapedine di un muro. Nella busta c’erano 7 piccoli involucri (200 grammi complessivi) di cocaina purissima che avrebbe consentito allo spacciatore di ricavare 1.100 dosi con un introito di circa 60.000 euro. Il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e il trasferimento in carcere.