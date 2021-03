Etna, prolungato show notturno

L’Etna si è concessa un’altra notte da copertina. A quattro giorni dall’ultimo fenomeno, ecco un nuovo parossismo accompagnato da boati avvertiti chiaramente in tutto l’hinterland. L’attività stromboliana dal cratere di Sud Est è ripresa alle 19 di ieri sera ed è tutt’ora in corso con una nube di cenere ben visibile anche dall’A18 Messina-Catania, in particolare dal tratto Giardini Naxos-Giarre, quello poi ultimamente interessato dalla ricaduta di cenere vulcanica.

Nella tarda serata, l’attività ha subito un ulteriore incremento facendo registrare le consuete fontane di lava, visibili anche a chilometri di distanza. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo comunica che sono presenti due colate, una ben alimentata in direzione Valle del Bove che ha raggiunto una quota tra i 1900 e 1800 m circa ed un’altra meno alimentata in direzione sud che si attesta in area sommitale.

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo comunica che continua l’attività esplosiva al cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta si disperde in direzione Sud Sud-Est. L’altezza massima stimata dai dati satellitari è 6mila metri sul livello del mare. E’ stata segnalata da personale ricaduta di cenere lavica sui paesi pedemenotani e su Catania.

“Una debole deformazione è osservabile sulle stazioni tilt sommitali – si legge in un post su Fb dell’Ingv – mentre i segnali delle stazioni GNSS non mostrano nessuna variazione significativa nelle ultime ore”.