Lounge bar aperti nonostante le norme anti-covid

CALTAGIRONE – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, nell’ambito di servizi per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, hanno imposto la chiusura per cinque giorni a quattro lounge bar in centro a Caltagirone ed un bar a Grammichele.

In particolare, a Caltagirone le attività commerciali, sottoposte a controllo da parte delle Fiamme gialle della locale compagnia, somministravano bevande ed alcolici oltre l’orario consentito, mentre all’interno di un bar a Grammichele era in atto un assembramento che si disperdeva immediatamente alla sola vista dei militari.

Sanzioni sono state comminate anche San Cono. Al termine delle attività sono stati elevati nove verbali amministrativi per complessivi 3.600. I gestori degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Prefettura di Catania per l’irrogazione di eventuali ed autonome pene accessorie.