SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – Incidente sul lavoro a San Cataldo, in via Carlo Alberto dalla Chiesa, dove un 23enne operaio di Sommatino è caduto mentre lavorava su un tetto a un’altezza di oltre 10 metri. All’arrivo dell’ambulanza era in una pozza di sangue, avrebbe riportato un grave trauma cranico e altre fratture. I carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.