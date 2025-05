“Voglio togliermi la vita”: salvato dai poliziotti catanesi

CATANIA – La polizia di Catania ha salvato un uomo con problemi di tossicodipendenza che aveva chiamato il numero unico di emergenza dicendo di voler compiere un gesto estremo. Ricevuta la chiamata, gli agenti hanno trattenuto l’uomo al telefono il più possibile, cercando di farlo desistere, permettendo in questo modo alle volanti di raggiungere casa sua.

Arrivati sul posto, i poliziotti sono entrati in casa dove hanno trovato l’uomo in piedi, in cucina, con una lametta in mano, già ferito a entrambi i polsi. A quel punto gli agenti hanno cercato di bloccarlo, ma l’uomo dimenandosi ha provato nuovamente a tagliarsi. Riusciti finalmente a mettere l’uomo in sicurezza, i poliziotti, con strofinacci e altri mezzi di fortuna, hanno tamponato le ferite in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Accompagnato d’urgenza al pronto soccorso l’uomo ha ricevuto le prime cure ed è stato sottoposto ad accertamenti.