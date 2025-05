“Via Fondo Romeo bloccata dalla spazzatura”

Il consigliere comunale di Catania Andrea Cardello denuncia le tantissime segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per le pessime condizioni in cui si trova via Fondo Romeo. “La strada che collega il cimitero monumentale con il resto della città si trova letteralmente sommersa dalla spazzatura con il risultato che non riescono a passare nemmeno le auto o i furgoni delle tante aziende sparse per la zona – afferma Cardello -. Bisogna intervenire immediatamente attivando un piano di vigilanza che preveda l’impiego delle pattuglie di polizia oppure il sistema di videosorveglianza”. Un problema a cui si aggiunge anche il rischio incendi con il pericolo che colpirebbe pure il vicino cimitero e le aziende presenti in via Fondo Romeo: “Le segnalazioni e le proteste dei cittadini parlano tutte di un’area finita nel mirino della microcriminalità che qui scarica qualsiasi cosa”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook