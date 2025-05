Una parola di troppo alla fidanzata: mazzate in testa

RAGUSA – Un 24enne albanese residente a Ragusa è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Il 16 maggio avrebbe colpito con violenza un connazionale 36enne nel centro storico del capoluogo dopo una lite scatenata dalle avances alla fidanzata del ragazzo. I due albanesi si sarebbero insultati, poi il 24enne E. K. avrebbe preso dalla propria macchina una mazza di plastica dura per uso edile e avrebbe ripetutamente colpito il 36enne alla testa, causandogli gravi fratture craniche.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il giovane è stato quindi trasferito al Cannizzaro di Catania per la gravità delle ferite e operato: ancora non ha ripreso conoscenza ed è in pericolo di vita. I carabinieri hanno individuato E. K. grazie anche alle immagini di videosorveglianza: due giorni dopo l’aggressione è stato sorpreso a casa mentre era in procinto di allontanarsi dal territorio.