“Ultimare in lavori in via Sant’Euplio”

CATANIA – Il presidente del III municipio Maria Spampinato ha raccolto alcune segnalazioni di cittadini che protestano perché il cantiere per il ripristino del basolato lavico in via Sant’Euplio, vicino piazza Roma, è ancora lontano dall’essere ultimato. In uno snodo strategico per la mobilità quotidiana del territorio di “Borgo-Sanzio” aumentano le proteste dei pendolari, sottolinea in una nota il presidente Spampinato. “Ci rendiamo conto della gravità del problema – scrive – ma è necessario ultimare i lavori. Nel nostro territorio, complice l’alta concentrazione di scuole e di attività commerciali, e soprattutto in questo mese di maggio, il nodo legato alla viabilità è sempre attualissimo. L’intera zona andrebbe presidiata dalla polizia municipale per evitare ingorghi e altri problemi legati alla vivibilità che possono riguardare anche i pedoni”.

