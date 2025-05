“Turnover? Non ci credo”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con il Potenza, valida per il secondo turno della fase del girone dei playoff e in programma mercoledì alle 20.

POTENZA. “Le partite secche sono tutte cruciali. Siamo stati bravi a superare il primo turno, soprattutto sotto l’aspetto mentale poteva rivelarsi la partita più difficile. Il quoziente di difficoltà ora si alza. Abbiamo affrontato i lucani recentemente, sappiamo quali sono le loro qualità. Producono tanto, a costo di rischiare qualcosa. Segnano tanto sfruttando i duelli vinti sugli esterni e i cross in area. Ci aspetta il secondo impegno ravvicinato, è uno step importante”.

ATTEGGIAMENTO. “Dopo il vantaggio contro il Giugliano ci siamo abbassati troppo? Si tratta più che altro di aggressività, in qualsiasi zona del campo: è un aspetto nel quale dobbiamo crescere. Sappiamo di dover fare qualcosa in più rispetto a domenica scorsa. Il Potenza avrà un solo risultato a disposizione, ci saranno momenti in cui sarà arrembante, dovremo essere bravi a far male ed essere sempre in partita gestendo bene ogni momento. Le palle inattive? La scintilla è scattata a Messina, ora ci crediamo di più”.

FORMAZIONE. “Non credo al turnover, credo al dover schierare la migliore formazione per superare il turno. L’assenza di Lunetta pesa, ma abbiamo chi può sostituirlo: sceglierò uno tra Stoppa e Dalmonte. Sturaro sta crescendo notevolmente nella condizione e nell’apporto che può dare alla squadra: è pronto a giocare anche dal 1′, devo valutare come impiegarlo. Celli? C’era un momento nel quale rischiava di restare fuori dal progetto, è stato bravo a cogliere l’opportunità. Jimenez deve stare sereno, rimanere consapevole delle sue qualità, che non sono solo tecniche: gli ho consigliato di pensare di più al supporto che può dare alla squadra nell’arco del match perché la tecnica non si discute”.

INFORTUNATI. Non ci saranno Ertijon Gega e Gabriel Lunetta: il difensore sarà sottoposto giovedì ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra necessario in seguito a una lussazione riportata in allenamento; il jolly offensivo a causa di una lesione muscolare di basso grado (“Potrebbe recuperare in due settimane”, spiega Toscano).

