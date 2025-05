Tra le vie di San Berillo la droga dello stupro

CATANIA – Poliziotti tra le strade di San Berillo per setacciare ancora una volta il quartiere catanese. I cani hanno trovato varie quantità di droga apparentemente abbandonate tra i marciapiedi e i muri di edifici ormai diroccati: marijuana, hashish, cocaina e 9 pasticche di cocaina rosa, la cosiddetta “droga dello stupro”.

Gli agenti hanno anche trovato un chiosco abusivo che vendeva alimenti e bevande: il responsabile, uno straniero aveva utilizzato strutture in legno per chiudere una parte della via in modo da esporre la merce. Sotto la tettoia era stato piazzato pure un frigorifero. Tutto è stato rimosso ed è scattata una multa di 3.580 euro. In un’altra via è stata trovata un’auto parcheggiata in modo sospetto, che è risultata rubata e che probabilmente veniva usata da qualcuno come riparo per la notte.