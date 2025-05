Taormina fa il botto

TAORMINA (MESSINA) – Alle 7 di stamattina è stato fatto brillare il costone roccioso che sovrastava la via Garipoli di Taormina. Un’esplosione fragorosa, sotto gli occhi del sindaco Cateno De Luca. L’intervento si è reso necessario per l’aggravarsi negli ultimi mesi del dissesto sul versante collinare. Il primo cittadino ha annunciato che la strada potrebbe essere riaperta anche dal 14 o 15 giugno prossimi, in netto anticipo quindi su quanto finora previsto.

La zona rossa è stata interdetta con cancelli in corrispondenza dell’autostrada A18, negli svincoli di Taormina direzione Catania e di Giardini Naxos direzione Messina, della via Garipoli, sia lato monte sia valle nelle adiacenze del by pass, della via Zaccani e del by pass Sant’Antonio all’incrocio con la bretella di collegamento all’A18 con direzione Messina. Lungo la Strada statale 114, in corrispondenza delle rampe di accesso allo svincolo di Taormina, è stata piazzata una apposita segnaletica per indicare la chiusura degli svincoli autostradali di Taormina in direzione Catania e di Giardini in direzione Messina e conseguente deviazione del traffico sulla statale 114. L’area interessata è stata, inoltre, oggetto di un preliminare censimento e della conseguente evacuazione della popolazione residente. È stata inoltre richiesta l’emissione di un ‘notam’ da parte dell’Enac per impedire eventuali sorvoli in zona.