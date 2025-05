TAORMINA – Sarà fatto brillare, per la messa in sicurezza, il costone roccioso sovrastante la via Garipoli, a Taormina. L’operazione è programmata per le 7 di domenica 18 maggio. Il Centro operativo avanzato (Coa) s’insedierà sabato alle 9.30 al piano terra del parcheggio Lumbi di Taormina. Per mitigare i rischi ed alleviare i disagi alla collettività, è stata predisposta una apposita pianificazione di Protezione civile per mettere a punto gli interventi in vista della detonazione e nelle zone più a rischio sono state interdette e sarà evacuata la popolazione che risiede nei fabbricati limitrofi all’area dell’esplosione. Sarà chiuso in via precauzionale il tratto dell’autostrada A/18 Messina-Catania in corrispondenza della cosiddetta zona rossa, tra i caselli di Taormina e Giardini Naxos, con conseguente deviazione del traffico sulla Statale 114 a partire dalle 6.30 del 18 maggio e fino alla conclusione delle operazioni.