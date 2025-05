“Stop parcheggio selvaggio davanti alla Cavour”

La presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, segnala la situazione di scarsa sicurezza in via Carbone: “Il tratto di via Carbone, nei pressi dell’istituto Cavour, va protetto dal parcheggio selvaggio e da qualsiasi altro tipo di atteggiamento che possa mettere in pericolo l’incolumità degli alunni e dei professori. Non solo, va assicurata anche la normale entrata e uscita dei mezzi dei residenti delle palazzine circostanti”.

“Ci rendiamo conto della delicatezza della questione e va trovata una soluzione che possa soddisfare tutti. Nell’immediato bisogna scoraggiare il parcheggio davanti alla scuola, soprattutto durante le ore di entrata e uscita degli alunni, che creano preoccupanti ingorghi. Oltre a questo occorre attivare interventi decisivi alla vivibilità dell’area a pochi passi da via Etnea”, concluse Spampinato.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook