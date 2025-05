Stangata per Quaini

Dopo l’eliminazione arriva la stangata. La partita di Pescara non costa al Catania solo l’estromissione dai playoff di Serie C, ma una dura sanzione disciplinare per Alessandro Quaini.

Il centrocampista rossazzurro è stato squalificato per 4 giornate, di cui una per recidività in ammonizione, “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze”.

Un turno di stop ad Armando Anastasio per recidività in ammonizione e a Michele Napoli, vice di Toscano, “per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, usciva dall’area tecnica e raggiungeva il sig. Nardini Mauro (vice di Baldini, ndr) proferendo nei suoi confronti frasi minacciose”.

Nardini, a sua volta, è stato sanzionato con due turni di squalifica e 500 euro di ammenda “A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava al calciatore avversario in modo provocatorio intimandogli di rialzarsi rapidamente da terra; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto un comportamento non corretto in

quanto: 1. rimaneva nel recinto di gioco e pronunciava un’espressione blasfema rivolta nei confronti del IV Ufficiale; 2. rientrato nel tunnel che conduce negli spogliatoi, reiterava il predetto comportamento pronunciando ripetute frase blasfeme”.