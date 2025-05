CATANIA – È atterrato questa mattina all’aeroporto di Catania il primo volo diretto Delta Air Lines proveniente da New York-JFK, inaugurando ufficialmente la nuova tratta che collegherà con frequenza giornaliera Catania e la Sicilia orientale alla metropoli statunitense per tutta la stagione estiva. Il debutto del volo è stato accolto con una cerimonia di benvenuto nello scalo etneo. Domani il primo percorso inverso, da Catania a New York.