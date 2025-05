“Stalli a pagamento e liberi: occorre la giusta equità”

CATANIA – La normativa sull’equilibrio tra stalli a pagamento e stalli liberi è assolutamente chiara. Il codice della strada stabilisce che ogni comune debba garantire un equilibrio tra aree di sosta gratuita e a pagamento. Ovvero quando si decide di realizzare aree di sosta tariffata ci devono essere, nella medesima zona o nelle immediate vicinanze, spazi per la sosta libera. “Ma a Catania questo succede?”. A chiederselo è il presidente della commissione alle Partecipate Andrea Cardello.

“Dopo quello che è successo alcuni mesi in via Monfalcone, con auto illegittimamente rimosse per fare spazio a nuovi stalli a pagamento, abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da parte dei cittadini. Lamentele che oggi mi spingono a controllare l’effettiva proporzione tra stalli a pagamento e stalli liberi, soprattutto in zone della città ad alta densità di pendolari o dove si trovano luoghi sensibili, come ospedali o uffici, che inevitabilmente causano una grande mole di traffico. Una questione importante che io stesso esporrò al prossimo consiglio comunale: è fondamentale ristabilire una giusta equità in tutta la città”.

