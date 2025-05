NOTO (SIRACUSA) – Due ragazzi sono stati arrestati a Noto per una sparatoria notturna durante l’Infiorata. Tutto sarebbe nato da una discussione in via Rocco Pirri, a due passi da corso Vittorio Emanuele, vicino a un locale. La lite è degenerata fino agli spari, ma non sarebbe rimasto ferito nessuno. All’arrivo della polizia i giovani sono scappati, ma due sono stati bloccati e un terzo (minorenne) è stato successivamente identificato e denunciato. Sequestrata una pistola.