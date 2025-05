Società fantasma, sequestrate 12 tonnellate di merce al Maas di Catania

CATANIA – Dodici tonnellate di prodotti ortofrutticoli sono state sequestrate in questi mesi al Maas (Mercati agro alimentari Sicilia) di Catania dalla squadra speciale del Corpo forestale che si è insediata all’interno della struttura per potenziare i controlli. La merce non era in regola ed era trattata da una società fantasma. Il Nucleo operativo regionale guidato dal comandante Luca Ferlito ha il compito di verificare tracciabilità e qualità con accertamenti a campione.

Accertamenti che vengono effettuati ancor prima di entrare nelle corsie di smistamento che danno accesso alla galleria ortofrutta. ”Stiamo mettendo ordine nel settore – dice il direttore dell’area, Mario Indaco -. Tutta la merce è tracciata, sia quella in entrata sia quella in uscita. Ci sentiamo confortati dalla presenza della forestale”.