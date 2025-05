Siracusa, pupi in corsia

A Roma lo hanno chiamato “Sciroppo di Teatro”, un progetto rivolto ai più piccoli per avvicinare bambini e famiglie al teatro con la “ricetta illustrata” dei pediatri, per una medicina di emozioni somministrata attraverso un programma di spettacoli in grado di stimolare creatività, immaginazione e sogni. La Sicilia non vuole essere da meno e manda in scena nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, il primo dei tre appuntamenti degli spettacoli ideati dalla Compagnia dei Pupari del Teatro Alfeo Vaccaro-Mauceri, storica presenza nell’area culturale e turistica del centro storico di Ortigia, dedicati ai piccoli ospiti e ai loro familiari che sarà ripetuto il 4 e il 18 giugno.

Insomma prescrivere cultura come terapia per i bambini, proprio come se fosse una medicina da prendere quando si ha la febbre o il mal di gola. In questo caso la cura è il teatro dei Pupi con 30 minuti di esibizione efficaci per dare ai bambini un segnale di allegria e di vicinanza, con l’attrice Donatella Liotta, in arte dottoressa Clara che, da medico un po’ sbadato, ha tentato di curare i suoi pupi-pazienti tra i sorrisi e l’interazione dei piccoli ospiti con al fianco nella manovra dei pupi Massimo Tuccitto, autore del testo, e Paolo La Mesa, sotto la supervisione del maestro puparo Alfredo Mauceri, anima del Teatro Alfeo, e del direttore artistico Antonio Maletta.



“Faccio vedere ai bambini come curo i pupi – spiega la dottoressa Clara – queste piccole figure create dalle mani dell’uomo e mimate dall’uomo, sperando sempre di suscitare con loro e con tutta la nostra meravigliosa compagnia il sorriso dei bambini”. All’evento ha partecipato il personale medico e infermieristico, presenti la direttrice del reparto Maria Assunta Vitale e il dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche Maurizio Rendo. Con l’iniziativa “I pupi in corsia” la tradizione di questo patrimonio culturale immateriale dell’Unesco si mette anche e al servizio del sociale portando un po’ di serenità nei reparti degli ospedali.