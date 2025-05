Siciliano e fuorilegge: anche un arresto per il nonno del papa

Un secolo fa i nonni di papa Leone XIV furono arrestati per “condotta sconveniente” a Chicago. Salvatore Giovanni Riggitano, nonno paterno di Robert Prevost, si innamorò di Suzanne Fontaine – poi diventata la nonna del pontefice – mentre era sposato con un’altra donna, Daisy Hughes. Quando la Hughes scoprì la storia “illecita” li fece arrestare entrambi.

L’ultima rivelazione è stata pubblicata dal New York Times mentre negli Stati Uniti, con il passare dei giorni, emergono sempre maggiori dettagli sugli antenati di Leone XIV. Il fatto, che fu ampiamente trattato dai giornali scandalistici dell’epoca, vede protagonista Salvatore Giovanni Riggitano e l’amata Suzanne Fontaine. All’epoca della sua relazione “illecita” Salvatore era sposato con un’altra donna, ma dopo l’arresto decise di prendere il cognome Prevost, dalla madre della signora Fontaine, dando vita a una nuova famiglia la cui discendenza ora arriva direttamente a Città del Vaticano.

La storia è incompleta e alquanto confusa ma i registri pubblici offrono uno scorcio di ciò che accadde. Salvatore era nato il 24 giugno 1876 in Sicilia, a Milazzo, e si era trasferito negli Stati Uniti poco dopo l’inizio del XX secolo. Qui divenne professore, “un uomo di grande cultura con un intelletto insolitamente acuto, che insegnava musica e lingue”, come scrissero i giornali dell’epoca.

A un certo punto fu assunto dal ‘Lovers of Italy’, un esclusivo club che studiava la lingua, l’arte e la storia italiana ed era frequentato “dalle donne più ricche e in vista di Chicago”, secondo il Quincy Journal nel 1908. In questo contesto conobbe Fontaine e si innamorò di lei, fino a quando la moglie, Daisy Hughes, non scoprì la storia e li fece arrestare. Alla fine non è chiaro se Riggitano e Hughes abbiano mai legalmente divorziato o se lui e la nonna del papa si siano mai sposati, sta di fatto che sono rimasti assieme fino alla morte di lui nel 1960. Nel 1917 hanno avuto il primo figlio, chiamato John Centi Prevost, usando il cognome della madre di Fontaine. E nel 1920 un altro bambino, Louis Prevost, padre di Papa Leone.