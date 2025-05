Raffiche devastanti e allagamenti: donna rischia di annegare

Sicilia nella morsa del maltempo. In gran parte dell’isola la situazione meteo è peggiorata nel pomeriggio, soprattutto in territorio di Palermo, Agrigento e Messina dove si è intensificata la pioggia. Le immagini realizzate a Palma di Montechiaro (Agrigento) mostrano i danni provocati da un downburst, una raffica improvvisa e potente che ha investito l’area con forza devastante.

A Trabia (Palermo) i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per una richiesta di soccorso da parte di una donna rimasta bloccata con l’autovettura quasi completamente sommersa dall’acqua a seguito delle abbondanti piogge e allagamenti verificatisi nel corso della giornata. In particolare, uno dei due militari immergendosi nelle acque piovane ha salvato la donna con l’aiuto di un passante.

A Palermo città i vigili del fuoco del reparto fluviale sono intervenuti in via Imera per soccorrere due automobilisti impantanati, come spesso accade in quel tratto nelle giornate di pioggia intensa, quando il livello dell’acqua si solleva. Sono dovute arrivare le squadre di soccorso con i gommoni per raggiungere gli automobilisti. Le vetture sono state tirate fuori dall’acqua da un altro mezzo delle squadre di soccorso.

La piccola frazione di Ginostra, nell’isola di Stromboli, è di nuovo in ginocchio. La pioggia è tornata a far esondare i torrenti del borgo, con l’acqua che ha trascinato sulle stradelle portando fango, pietre e detriti vari, rendendole impraticabili. Il borgo è anche senza luce in quanto l’acqua avrebbe invaso la centralina elettrica. La situazione sta creando forti disagi non solo ai residenti ma anche al nutrito numero di turisti arrivato ieri nel borgo. I tecnici Enel, che dovevano giungere in gommone da Stromboli per riparare il guasto causato dalla pioggia che ha mandato in corto la centralina, non sono riusciti ad arrivare per via del mare in tempesta. (video dalla pagina di Stromboli Stati d’animo).

L’isola, già duramente colpita da una alluvione nell’agosto del 2022, è di nuovo in ginocchio. “E’ esattamente quello che ci attendevamo e che, ormai da anni, denunciamo sarebbe accaduto visto che nessuna manutenzione è stata fatta sui corsi d’acqua, e nessun intervento è stato realizzato sul territorio”, dice Rosa Oliva, presidente della Pro-loco dell’isola. Le piogge battenti delle ultime ore hanno causato allagamenti e reso impraticabili le strade. E la conta dei danni non è ancora cominciata. “Dopo l’incendio del 2022 e la alluvione dell’estate – spiega Oliva – è stato un susseguirsi di calamità. Nonostante i nostri appelli nessuna istituzione si è occupata del territorio. Tra rinvii, burocrazie e scaricabarili vari siamo al punto di partenza”.