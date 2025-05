Sicilia alle urne per le amministrative: dove si vota

PALERMO – Sono aperti dalle 7 di questa mattina i seggi nei nove comuni siciliani – attualmente commissariati – chiamati al voto. Le urne si chiuderanno alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Gli elettori interessati sono 55.608. Si vota a Realmonte (Agrigento), Montemaggiore Belsito e Prizzi (Palermo), Solarino (Siracusa), Favignana (Trapani), Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca (Catania). Solo in uno, a Palagonia, i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, in tutte le altre amministrazioni si voterà con il maggioritario. L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria.