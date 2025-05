ENNA – L’autostrada A19 Palermo-Catania è stata chiusa stamattina nei pressi dello svincolo di Enna, in direzione Palermo, a causa di un incidente. Un rimorchio che trasportava travi di cemento si è staccato dalla motrice invadendo la carreggiata opposta in un tratto a doppio senso di circolazione. Non risultano feriti. Chiuso dunque lo svincolo di Enna e traffico fortemente rallentato.