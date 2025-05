Si infila sotto l’auto e parte la fiammata

CATANIA – Poco dopo le 11.30 di stamattina un 52enne catanese è rimasto seriamente ustionato al viso e al corpo in via Plaia a Catania. Pare che si sia infilato sotto la sua macchina per capire perché non si mettesse in moto ed è partita la fiammata che lo ha ustionato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, staccando la batteria. Sul posto è intervenuta la polizia.

L’uomo ha riportato ustioni alla testa, agli arti superiori e al torace sul 25% circa del corpo. Entrato al trauma center dell’ospedale Cannizzaro in codice rosso, non intubato, è stato medicato dagli specialisti del centro grandi ustioni in attesa di ricovero.