Si finge un altro, ma i carabinieri non ci cascano

CATANIA – I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania ha tratto in arresto un uomo di 47 anni con precedenti penali, per evasione e falsa dichiarazione sull’identità personale. L’uomo era, infatti, già stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto aveva truffato un’anziana con la nota tecnica del falso carabiniere, venendo poi arrestato dai militari.

Ma nella notte, durante un servizio di pattugliamento in via Dusmet, i carabinieri, notando un uomo che, alla loro vista, ha cercato di sottrarsi al controllo nascondendosi tra le auto parcheggiate all’ingresso del porto, lo hanno subito bloccato per accertamenti, scoprendo che non aveva con sé alcun documento di identità.

Fin dai primi istanti, però, l’uomo ha mostrato un atteggiamento nervoso e reticente, fornendo delle generalità che non hanno convinto i militari. Si è scoperto infatti che il 47enne stava mentendo sui suoi dati personali, perché dal controllo effettuato attraverso la banca dati quel nominativo non corrispondeva a lui. A questo punto, gli investigatori hanno ritenuto opportuno procedere ad una perquisizione in casa sua dove, recuperata la sua carta di identità, hanno accertato che l’uomo era, in realtà, pregiudicato e anche sottoposto ai domiciliari. L’uomo è stato naturalmente arrestato e posto nuovamente ai domiciliari.