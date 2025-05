Sesso in cambio di favori, arrestati carabinieri e poliziotto

SIRACUSA – Tre appartenenti alle forze dell’ordine sono finiti agli arresti domiciliari a Siracusa. Tutto è nato da una donna che a gennaio si è presentata al commissariato per una querela legata ad altre vicende e durante l’attesa ha accusato un poliziotto e due carabinieri i quali avrebbero richiesto e ottenuto da lei prestazioni sessuali con la promessa di dare in cambio favori e interessamenti in relazione a una vicenda giudiziaria e a problematiche di vicinato. Sono scattate le indagini, che hanno portato all’arresto dei tre uomini.