Li sequestra per 6 mesi: “Boss vogliono uccidervi”

Aveva chiuso in casa per cinque mesi la sua fidanzata e i familiari, sostenendo di aver scoperto un piano della criminalità organizzata per ucciderli tutti. Una storia totalmente inventata attraverso la quale ha praticamente tenuto in ostaggio il gruppo. Per questo il 23enne Dominic Garcia è stato arrestato a Salt Lake City, nello Utah. Ad avvertire la polizia è stato uno dei membri della famiglia, che ha chiamato per denunciare l’assurdo sequestro: non riuscendo più a reggere la situazione si sarebbe ribellato, tenendo sotto tiro il ragazzo fino all’arrivo degli agenti.

Lo scorso dicembre Garcia era stato accolto dalla famiglia in casa, ma subito dopo aveva rivelato di essere membro di una gang legata al cartello della droga. Da quel momento il ragazzo ha preso il pieno controllo della vita di tutti, decidendo qualsiasi cosa sotto la minaccia dei presunti boss. Andava in giro con una pistola e a volte è tornato a casa con i vestiti sporchi di sangue. I componenti della famiglia erano costretti a fare dei turni di guardia ogni notte e non potevano uscire, se non sotto la sorveglianza del ragazzo. La fidanzata, incinta, ha detto alla polizia di non aver mai pensato che avrebbe fatto loro del male. Lo stesso Garcia dopo l’arresto ha confermato di aver mentito su tutto.