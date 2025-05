COMO – Un morto e due feriti gravi nell’incidente che ha coinvolto una scuolabus e un camion oggi pomeriggio lungo la Pedemontana, a Lomazzo (Como), nel tratto che passa in galleria sotto la frazione di Manera. A perdere la vita è stata una maestra. Lo scuolabus traportava bambini di scuola elementare, che però sono tutti in buone condizioni. Ci sono anche 25 feriti non gravi, sul posto 7 ambulanze.