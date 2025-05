Scossa 5.9 in Grecia, trema pure la Sicilia

E’ stato avvertito anche sulle coste dell’Italia sud-orientale il terremoto di magnitudo 5.9 avvenuto stanotte nel Mar Egeo meridionale, al largo dell’isola di Creta. Segnalazioni sono arrivate in particolare dalla Sicilia e dalla Puglia, ma anche dalla Calabria. La scossa è stata registrata a mezzanotte e 51 minuti. Secondo l’Ingv ha avuto ipocentro a 84 km di profondità ed epicentro davanti l’isola di Caso. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Ieri poco dopo mezzogiorno la scossa 4.4 in Campania nella zona dei Campi Flegrei, per la quale verrà dichiarato lo stato di emergenza: prima c’è stato un forte boato, poi il pavimento che sembrava stesse per esplodere. C’è chi è sceso in strada, chi è scappato sul lungomare, chi si è precipitato nelle scuole dove le lezioni erano in corso. E’ stato il caos, soprattutto per il traffico. Ma anche in questo caso non risultano danni.