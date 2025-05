Scorsese, Everett e Ballerina: Taormina spara i grossi nomi

Ci sarà anche Martin Scorsese al Taormina film festival, presentato oggi a Cannes. Il regista statunitense riceverà il premio alla carriera. Madrina dalla 71ª edizione sarà Valeria Solarino, mentre la giuria sarà composta da Da’Vine Joy Randolph, attrice premio Oscar e presidente, Rupert Everett, Sandy Powell (costumista tre volte premio Oscar), Steven Gaydos (giornalista), Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi, giovani attrici italiane.

Il festival, che torna a essere diretto da Tiziana Rocca, è in programma dal 10 al 14 giugno. Ad aprirlo sarà il film d’azione ‘Ballerina’ di Len Wiseman, mentre la prima opera in concorso annunciata è ‘Warfare – Tempo di guerra’. In occasione del suo 25° anniversario, il manifesto di questa edizione è dedicato a “Malena” di Giuseppe Tornatore. Quattro le sezioni: il concorso internazionale lungometraggi, il Fuori concorso, gli eventi speciali al Teatro antico e la nuova sezione dedicata ai cortometraggi.