Scooter rubato in via D’Amico: arrestato 17enne

CATANIA – La polizia ha arrestato un diciassettenne catanese per furto aggravato di un motorino in concorso con una persona che è riuscita a scappare. Nel corso della notte, gli agenti hanno notato in via Dusmet un giovane a bordo di uno scooter che veniva spinto con il piede da una seconda persona a bordo di un altro motorino. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di fermarli, ma, non appena si sono avvicinati, i due sono fuggiti. Il primo ha subito abbandonato il mezzo, facendolo schiantare contro un albero, ed è fuggito a piedi in direzione di piazza Borsellino.

Dopo aver accertato che il mezzo fosse rubato, i poliziotti hanno diramato via radio le descrizioni del ragazzo, così consentendo alle altre pattuglie di individuarlo pochi minuti dopo a bordo di una moto guidata da un altro minorenne. Nel frattempo è stata anche rintracciata la vittima del furto che ha raccontato di aver lasciato lo scooter parcheggiato in via D’amico. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a riconoscere il 17enne come uno dei due ladri.