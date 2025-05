Un quindicenne di Barrafranca (Enna) è morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo un incidente stradale avvenuto in serata in pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale da Barrafranca ma è deceduto nel corso di un intervento chirurgico. Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo, figlio di un imprenditore, stava percorrendo via Signore Ritrovato su uno scooter quando si è scontrato con una macchina. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dell’incidente.