CATANIA – Due motociclisti sono morti ieri sera in un incidente stradale in via Due Obelischi a Catania. Uno dei due, un 32enne, è deceduto sul colpo. L’altro, un 65enne, è stato trasportato in ospedale e dopo essere stato operato d’urgenza, è morto in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro.