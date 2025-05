Scontro in moto sulla strada per l’Etna: muore ventenne di Acireale

SANT’ALFIO (CATANIA) – Incidente mortale a Sant’Alfio, sulla strada provinciale che conduce al rifugio Citelli. A perdere la vita uno studente universitario ventenne di Acireale, Giulio Massimino, che a bordo di una moto si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I rilievi per ricostruire la dinamica sono stati effettuati dai carabinieri di Giarre.

Il ragazzo studiava Scienze e tecnologie alimentari all’università di Catania. In segno di lutto sono state sospese le attività odierne del Palio d’ateneo, che ha preso il via oggi. “Apprendiamo con profondo dolore che Giulio Massimino, studente del Di3A dell’università di Catania, ha perso la vita in un tragico incidente stradale – si legge in un post del Cus Catania su facebook -. In segno di rispetto per la sua memoria, tutte le attività odierne del Palio di ateneo sono sospese. Le competizioni riprenderanno domani, come da programma”.