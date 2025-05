CATANIA – Incidente nel tardo pomeriggio in via Etnea a Catania tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Istituto Sacro Cuore. Ad avere la peggio il ragazzo a bordo della moto che è rimasto ferito, pare in maniera non grave, ed è stato portato in ambulanza nell’ospedale Garibaldi.