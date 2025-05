Messina, sbarca ai traghetti con 4 chili di cocaina

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno arrestato un 47enne maltese per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato e sottoposto a controllo un furgone che, poco prima, era sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Nascosti in un doppio fondo del pianale del vano di carico sono stati trovati oltre quattro chili di cocaina, suddivisa in panetti e altri involucri contenenti diversi grammi di cocaina e crack. Scovati anche 11.200 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.