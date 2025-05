Sarà Catania-Pescara. Così ha deciso il sorteggio del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, svolto questa mattina.

ACCOPPIAMENTI. Le dieci formazioni in corsa sono state divise in due fasce. Tra le teste di serie figuravano le terze classificate di ciascun girone (Feralpisalò, Torres, Monopoli), la vincitrice della Coppa Italia (Rimini) e la migliore delle promosse dal secondo turno (Pescara). Nella seconda fascia le altre cinque squadre: Crotone, Catania, Giana Erminio, Vis Pesaro e Atalanta Under 23. Gli etnei sono stati estratti per quinti e accoppiati al Pescara. Questi gli altri incroci: Atalanta U23-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Crotone-Feralpisalò, Vis Pesaro-Rimini. La partita di andata si giocherà domenica in casa della formazione non testa di serie, il ritorno è in programma mercoledì 14. Orari da definire.

REGOLAMENTO. Il Catania non è testa di serie, quindi per superare il turno avrà bisogno di vincere almeno uno dei due incontri. Con due pareggi supera il turno la testa di serie. Altrettanto accadrebbe con una vittoria e una sconfitta con lo stesso scarto. Il regolamento spiega che “in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al secondo turno della fase playoff nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare avrà accesso al secondo turno la squadra testa di serie”. Non sono previsti supplementari. In caso di superamento del turno, gli etnei, da non testa di serie, sfideranno con la stessa formula (andata in casa domenica 18, ritorno in trasferta giovedì 21) una delle quattro teste di serie, ossia le tre seconde classificate (Vicenza, Ternana, Cerignola) e la migliore delle qualificate dal turno precedente (Feralpisalò, migliore delle terze, se dovesse andare avanti).

L’AVVERSARIO. Il Pescara si è classificato al quarto posto del girone B totalizzando 67 punti, a una sola lunghezza dalla terza piazza occupata dalla Torres. E’ allenato da Silvio Baldini, fedelissimo del 4-3-3, ex tecnico rossazzurro ai tempi della Serie A (34 partite nella stagione 2007-2008 sino all’avvicendamento con Zenga a marzo). Tra i giocatori più rappresentativi il bomber Davide Merola, nelle mire del club di Pelligra durante lo scorso mercato estivo e capocannoniere stagionale con 10 reti al pari del compagno di reparto Ferraris, prelevato dal Monza. La linea offensiva è completata da Bentivegna (7 reti, lo scorso anno tra Juve Stabia e Novara), la prima alternativa è Cangiano (2 gol stagionali). A centrocampo si muove il trio formato da Valzania, Squizzato e Dagasso. I giocatori più impiegati sono il portiere Plizzari, scuola Milan ed ex promessa delle nazionali giovanili, e il centrale difensivo Brosco, 34enne con lunghi trascorsi in Serie B, riferimento del quartetto arretrato generalmente composto dall’altro centrale Pellacani e dai laterali Pierozzi e Moruzzi. I biancazzurri hanno cominciato la loro corsa nei playoff dal secondo turno della fase del girone battendo la Pianese per 2-1 con gol di Pierozzi e dello stesso Merola.

TELECOLOR. La nostra emittente seguirà con la consueta attenzione Catania-Pescara. Domenica tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti con i nostri inviati, la presentazione della gara, le emozioni dei 90 minuti, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855. Differita integrale dell’incontro in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner.