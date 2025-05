SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – È stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi a bordo di un furgone carico di materiale edile rubato a Sant’Agata Li Battiati: protagonista di questo furto, sventato dai carabinieri grazie a una segnalazione al 112, è un 44enne pluripregiudicato di San Pietro Clarenza, arrestato per furto aggravato. I militari, intervenuti in via San Gregorio, dove un imprenditore 57enne di Aci Catena aveva allestito un cantiere per la costruzione di villette, hanno scorto il furgone sospetto che stava per allontanarsi. A quel punto, hanno sbarrato la strada, intimando l’alt al conducente, che ha tentato invano di accelerare. Sul furgone sono stati trovati circa 1.000 profilati in ferro per cartongesso da tre e quattro metri, quattro sacchi da 25 chili di bicomponente cementizio, quattro bidoni da 5 litri di componente, un faretto da cantiere, un martello da carpentiere e una prolunga elettrica da 15 metri. Il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari.