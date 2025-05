Salvini, la caponata e il ponte

C’era anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Milano tra gli stand siciliani di ‘TuttoFood’, fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare. La Regione ha schierato 34 aziende. Salvini si è fermato tra i prodotti dell’Isola, assaggiando con qualche ritrosia (“Sono a dieta”) caponata e vino, con tanto di dichiarazione d’amore: “Viva la Sicilia, la adoro. Non solo per il ponte”. A proposito del quale poi è diventato serio: “La realtà è che ci siamo, si parla di alcune settimane per l’avvio dei lavori, entro questa estate”.