Rubava da balconi e giardini a Nesima: preso

CATANIA – Si era specializzato nei furti nelle case, ma i suoi piani sono stati interrotti dalla polizia di Catania. E’ stato infatti individuato e denunciato un 49enne pregiudicato per una serie di furti commessi tra la fine di marzo e la metà di aprile nelle pertinenze di alcune case della zona di Nesima Superiore.

Le indagini sono partite dalle denunce sporte dalle vittime, in quattro diverse giornate, che segnalavano come dei ladri si fossero introdotti nelle loro case, rubando, da balconi e aree esterne, luci decorative e vari accessori da giardino, ma anche costose attrezzature e macchinari per il giardinaggio, come tagliaerba e soffiatori, e per la pulizia, come un’aspirapolvere e un aspira-cenere per stufa a pellet.

Gli agenti hanno riscontrato alcune analogie che hanno portato a collegare i singoli furti ritenendoli opera della stessa persona. Avvalendosi della descrizione fisica fornita da un altro residente della zona, che nelle stesse giornate aveva sorpreso un uomo che aveva tentato di introdursi nella sua casa, ma soprattutto grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno individuato il 49enne, residente nella zona. L’uomo è stato denunciato per quattro furti aggravati portati a compimento e per un caso di tentato furto.