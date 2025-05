“Rimborsi per i voli? Non abbiamo visto un euro”

Tanti siciliani aspettano i rimborsi promessi dalla Regione siciliana per i voli da e per l’isola. Le denunce sono state raccolte dal Codacons: “Famiglie e studenti che avevano fatto affidamento sul contributo regionale – spiega l’associazione – si ritrovano oggi a dover fronteggiare attese estenuanti, mancanza di risposte e totale incertezza”. Come la signora C.: “Viaggio ogni mese per motivi di studio e ancora non ho ricevuto alcun rimborso, nemmeno per i biglietti acquistati a dicembre 2024. Mio figlio è minorenne e rientra tra le categorie prioritarie, ma nulla si muove”.

A segnalare disservizi è anche G. R., residente nel Catanese: “Ho effettuato diversi voli sulla tratta Roma-Catania nel mese di gennaio 2025, ma non è arrivato alcun rimborso”. C’è anche chi ha presentato più richieste nel tempo senza ricevere alcuna comunicazione: “Dal dicembre scorso ho inoltrato sei domande, tutte ferme nella fase di elaborazione. Nessun aggiornamento, nessuna certezza. Dopo quanto emerso recentemente sullo scandalo rimborsi, tutto ciò è semplicemente vergognoso”.