Rigore fallito: il Messina precipita in D

Il Messina retrocede in serie D. È questo il verdetto del play out che vedono i giallorossi perdere 1-0 a Foggia nel ritorno della doppia sfida. A decidere è il gol dell’ex Emmausso al 18’ del primo tempo, che indirizza subito la partita facendo saltare i piani giallorossi di una gara attendista sino alla fine. Nella ripresa i peloritani cercano di dare un’accelerazione e arrivano a un passo dal rimettersi in corsa: tra il 69’ e il 73’ prima viene annullato dal Var il raddoppio di Marzocco (fuorigioco), quindi sempre dal Var viene assegnato un calcio di rigore al Messina per un fallo su De Sena, ma Luciani si fa parare il tiro da Perina fallendo il pareggio.

Le speranze del Messina si spengono qui, perché la squadra di Gatto non riesce a creare ulteriori pericolose occasioni al di là di qualche palla gettata in area con la forza della disperazione. Nel finale anche molta tensione, con l’espulsione di Costantino durante il recupero. Per il Messina adesso si apre un’altra partita: quella delle sopravvivenza societaria.