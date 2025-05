“Restiamo uniti, spingiamo il Catania”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con il Giugliano, valida per il primo turno della fase del girone dei playoff e in programma domenica alle 20.

PLAYOFF. “Ogni campionato ha il suo contesto. Comincia un nuovo percorso. Ci arriviamo di slancio, come era nostro obiettivo. Non ci sono favorite, nelle partite secche i valori si azzerano. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa e alzare il nostro livello competitivo. E’ fondamentale partire bene. Durante la stagione abbiamo preso tanti cazzotti, siamo stati bravi a restare in piedi, Nella storia dei playoff chi è arrivato in fondo lo ha fatto grazie all’entusiasmo, noi quell’entusiasmo lo abbiamo”.

GIUGLIANO. “Posso avere in mente il loro atteggiamento, ma rispetto al campionato sarà comunque un’altra storia. Possono far male nelle ripartenze, hanno attaccanti di gamba. Bisogna restare sempre molto concentrati, non vorrei ci fosse la sensazione che questo è un impegno facile. Sono arrivati meritatamente ai playoff, hanno dato fastidio anche ad avversarie di alta classifica”.

TIFOSI. “Durante la stagione abbiamo cercato di mantenere l’unità dell’ambiente. Ora ci sono 90′ nei quali tutti devono spingere mettendo il Catania davanti a tutto”.

FORMAZIONE. “Va fatto giocare il migliore undici possibile, non possiamo pensare alle eventuali gare successive. Non ci sono indisponibili. Montalto? E’ un ragazzo sensibile. Sta soffrendo, ma gli ho detto che il suo momento arriverà. Guglielmotti sta crescendo dal punto di vista della condizione, nel suo ruolo è fondamentale l’intensità”.

FORMULA. Al Catania, meglio classificato rispetto al Giugliano al termine della stagione regolare, basta un pareggio al 90′ per superare il turno. Non sono previsti supplementari. In caso di qualificazione, i rossazzurri conserveranno lo stesso doppio vantaggio (partita in casa e due risultati su tre a disposizione) ricevendo al Massimino, mercoledì 7 maggio, il Benevento, qualora dovesse avere la meglio sulla Juventus Next Gen, oppure, in caso di eliminazione dei sanniti, la promossa al turno seguente tra Potenza e Picerno. Queste le partite in programma. Girone A: Renate-Arzignano (alle 17.30), Giana Erminio-Virtus Verona (17.30), Trento-Atalanta U23 (20). Girone B: Arezzo-Gubbio (20), Vis Pesaro-Pontedera (20), Pineto-Pianese (20). Girone C: Benevento-Juventus Next Gen (20) e Potenza-Picerno (20). La fase nazionale, con partite di andata e ritorno, prenderà il via domenica 11 maggio (ritorno 14 maggio).

