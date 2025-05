RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno denunciato per ricettazione due romeni, di 19 e 21 anni, sorpresi a trasportare refurtiva a bordo di un’auto carica di attrezzi da lavoro e con una moto d’epoca, priva di targa, legata sul tetto. Ieri sera, durante controlli lungo la zona industriale di Ragusa, i militari hanno notato un veicolo sospetto che si accingeva a immettersi sulla strada provinciale 25. L’attenzione è stata catturata dal carico anomalo e dalla condizione precaria in cui veniva trasportata la moto. I due giovani erano entrambi privi di documenti e di patente di guida. Il loro comportamento nervoso e l’insolita quantità di materiale presente a bordo hanno spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. Gli oggetti sono risultati essere stati rubati poco prima da un magazzino proprio nella zona industriale. Determinanti alcuni documenti ritrovati tra gli attrezzi, che hanno permesso di individuare il luogo del furto. I due giovani sono stati denunciati per ricettazione e sanzionati anche per le gravi violazioni al Codice della strada.