“Posteggi sbalorditivi, ora ganasce in via Cosenza e via Patanè”

E’ una guerra al parcheggio selvaggio quella che il sindaco di Catania, Enrico Trantino, si è intestato. Tra ganasce e street control, il tentativo è di liberare ogni angolo della città dalle auto in sosta ‘scorretta’. Il primo cittadino con un post su Facebook lancia una nuova sfida: “Nei prossimi giorni interverremo con le ganasce su via Cosenza e su via Giuseppe Patanè. Ci sono passato oggi pomeriggio. Trovo sbalorditivo che si continui a sostare a centro carreggiata, creando caos e difficoltà a chi transita per quelle strade, nonostante a cento metri vi sia il nuovo parcheggio Famà, con oltre trecento stalli, e gratis per qualche giorno ancora. E’ una plastica dimostrazione di quella pessima prassi che dobbiamo provare a modificare, secondo cui i catanesi, come diceva Luigi Prestinenza, devono posteggiare nda ucca ra trigghia”.